Trump bo v Belo hišo vstopil kot prvi kazenski obsojenec v zgodovini ZDA

Tri od štirih kazenskih obtožnic iz predvolilnega obdobja proti Donaldu Trumpu so se po njegovi prepričljivi zmagi na novembrskih volitvah stopile kot sneg, newyorški sodnik Juan Merchan pa mu je zaradi prikrivanja plačila porno zvezdnici Stormy Daniels vendarle izrekel kazen. Ta je najbolj mila, kar je mogoče, ter ne bo vsebovala nobenega zapora ali finančne kazni. republikanski prvak pa se bo v zgodovino vendarle zapisal kot prvi kazenski obsojenec, ki bo vstopil v Belo hišo.

Sodnik Merchan ni določil nobene zaporne ali finančne kazni, celo ne pogojnih, in Trump je lahko razsodbo poslušal na video povezavi. V svojem življenjepisu pa bo imel odslej kazensko obsodbo in ZDA bodo v Belo hišo čez deset dni poslale prvega kazenskega obsojenca v svoji zgodovini. Prejšnji in prihodnji predsednik je na sodišču govoril o grozljivi izkušnji in lovu na čarovnice, ki je škodil njegovemu ugledu.

Manhattansko kriminalno sodišče z veliko Trumpovo zastavo. Foto: Adam Gray Getty Images Via Afp

Tudi v preteklosti se je pritoževal zaradi »politično oboroženega pravosodja«, njegovi privrženci pa opozarjali, da zaradi podobnih očitkov niso kaznovali nekdanjega demokratskega predsedniškega kandidata Johna Edwardsa. Kaj šele predsednika Billa Clintona, ki je o svojih izvenzakonskih razmerjih – in plačilih ljubicam – lagal celo pred kongresom. A Trump v ustavitev kaznovanja ni prepričal niti vseh konservativnih sodnikov vrhovnega sodišča. Trem demokratsko imenovanim sodnikom sta se v zavrnitvi tega pridružila John Roberts, ki ga je imenoval republikanec George W. Bush, in Trumpova lastna imenovanka Amy Coney Barrett.

»Lahko imajo veselje s svojim političnim nasprotnikom,« je pred razsodbo izjavil republikanski prvak, ki mu ustava kljub kazenski obsodbi ne preprečuje prevzema izvršne oblasti. Sam še naprej poudarja svojo nedolžnost: »To ni bilo nič drugega kot zloraba našega pravosodnega sistema proti političnemu nasprotniku, imenuje se pravna vojna.« Po njegovem prepričanju se v zgodovini ZDA še nikoli ni zgodilo kaj podobnega in se ne bi smelo nikoli več. Omenil je, da mu je »skorumpirani sodnik« prepovedal celo komentirati njegovo delovanje v tem primeru, a to prvega obsojenega predsednika v zgodovini ZDA ni zmotilo, da ne bi poudarjal poslovnih povezav hčerke sodnika Merchana z vodilnimi demokrati.

Prizor iz sodne dvorane. Foto: Curtis Means Via Reuters

V kazenskem primeru pred newyorškem sodišču je porota Trumpa maja prepoznala za krivega vseh 34. točk obtožnice, kolikor je bilo nakazil skupaj 130 tisoč dolarjev porno zvezdnici Stormy Daniels tik pred predsedniškimi volitvami 2016. Izvedel jih je odvetnik njegovega podjetja Trump Organization Michael Cohen, potem ko je Danielsova trdila, da je imela leta 2006 spolne odnose s tedaj poročenim newyorškim nepremičninskim mogotcem.

Se bo Trump pritožil? Že v ponedeljek se je na dve prejšnji odločitvi sodnika Merchana, njegovo največje maščevanje pa je zmaga na novembrskih volitvah. Po prepričanju mnogih so k njej pomagale prav številne kazenske tožbe demokratskih tožilcev zaradi vmešavanja v volilne rezultate, zadrževanja zaupnih dokumentov in plačevanja Stormy Daniels. Newyorško tožilstvo je v zadnjem videlo vplivanje na volitve 2016, da so sploh lahko spisali obtožnice, pa so morali z izgovorom pandemije covida-19 poteptati zastaranje primera.

Na desni porno zvezda Stormy Daniels. Foto: Mandel Ngan/Afp

»Želim vam veliko sreče v vašem drugem mandatu,« je na koncu izjavil sodnik Merchan. V sodni dvorani je bil tudi vrhovni manhattanski tožilec Alvin Bragg, ki je po majski odločitvi porote o Trumpovi krivdi izjavljal, da je samo opravljal svoje delo. Njegov tožilec Joshua Steinglass je v sodni dvorani posvaril pred nevarno retoriko, ki lahko prestraši odgovorne za uveljavljanje zakonodaje. Menil je celo, da je obsojenec že povzročil škodo ljudski percepciji. »Prejšnji in prihodnji predsednik ZDA je bil vpleten v koordinirano kampanjo za spodkopavanje legitimnosti (sodišča).« Nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen je kot glavna priča tožilstva poročal tudi o prizadevanjih za preprečitev objave eksplozivnih obtožb Stormy Daniels in Karen McDougal tik pred volitvami 2016. Zadnja je prejela 150 tisoč dolarjev.

Trump je, nasprotno, proces označil za sramoto za New York: »Obsojen sem bil zato, ker sem pravni strošek imenoval pravni strošek.« Plačevanje za molk samo po sebi v ZDA ni kazenski prekršek, v Trumpovem primeru pa je tožilstvo to dejanje povezalo z volitvami. Trump je po obsodbi na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrjeval, da so radikalni demokrati izgubili še en »patetičen, neameriški lov na čarovnice«.

Sodnik Juan Merchan. Foto: Jane Rosenberg/Reuters

Po njegovem bi morali desetine milijonov dolarjev in več kot šest let obsesivnega dela nameniti za zaščito prebivalcev New Yorka pred nasilnim kriminalom, ki uničuje mesto in vso zvezno državo, ukrepe proti njemu pa naj bi usklajevali z »ministrstvom krivice in nezakonite zlorabe pravosodja« demokratske administracije Joeja Bidna in Kamale Harris. »Cela prevara bi morala biti zavržena, prava porota, ameriško ljudstvo, je spregovorilo z mojo izvolitvijo.«