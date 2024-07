(KOLUMNA) Obra-MB-a javnega prostora

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je čas rojevanja digitalne epohe edinstven in nepredstavljiv prehod v zgodovini človeških civilizacij, odzivi sodobnikov na tektonske lome skupnostnih abstrakcij niso niti edinstveni niti nepredstavljivi. Nevidno, a tako očitno naraščanje trenj v evropski stavbi je tako na moč podobno tistemu, kakršnega je leta 1913 na predvečer prve svetovne vojne beležil avstrijski humanist Stefan Zweig, ko je opazoval električno prasketanje javnega prostora in odskakovanje isker – majhnih in velikih afer, kriz, nerodnih oblastnih gest, nespretnih intervjujev –, med katerimi bi »vsaka lahko povzročila eksplozijo« … Že videni odzivi modernih družb 20. stoletja na prelomne razmere nam dovoljujejo previden sklep, da se bo evropsko in svetovno geopolitično podtalje tudi po tokratnih tektonskih trkih vzpostavilo v novem začasnem ravnovesju.