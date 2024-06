Knjigarna Mariborka znova tarča homofobnih napadov

Zaposleni in obiskovalci mariborske knjigarne Mariborka, ki je last založbe VigeVageKnjige, so bili v zadnjih dneh s strani skupin mladih moških deležni več primerov homofobnih žalitev, verbalnih napadov, groženj in šikaniranj, so sporočili iz omenjene založbe. Že drugič ta teden je nekdo poskusil tudi odstraniti mavrično zastavo nad vhodom.

V Mariborki so v začetku junija, ki je tudi mesec ponosa, nad vhodom izobesili mavrično zastavo skupnosti LGBT. Neznanec je ta teden v torek zastavo nasilno odtrgal in po dejanju pobegnil. Nasilno dejanje so pri knjigarni takoj prijavili policiji, ki je po navedbah založbe ravnala korektno, se takoj odzvala in na kraj dogodka poslala patruljo, ki je napravila zapisnik.

Po tem dogodku pa so bili zaposleni in obiskovalci v zadnjih dveh dneh po navedbah direktorice in glavne urednice omenjene založbe Anja Zag Golob deležni homofobnih žalitev, verbalnih napadov, groženj in šikaniranj, ki so jih izvajale mimoidoče skupine mladih moških. Prav tako so po navedbah Zag Golob ti pljuvali na zastavo, nacistično pozdravljali, danes pa so znova poskusili nasilno odstraniti zastavo.

Popoldne se je tako med tem, ko je na klopi pred knjigarno potekalo literarno branje, izobešeni mavrični zastavi sprva približal mlad moški ter jo poskušal odtrgati z vrat, kar mu je zaposlena preprečila. Takoj za tem sta se mimo pripeljala dva mlada moška na skuterju, eden je skočil z njega ter skušal s škarjami odrezati zastavo, kar je zaposlena znova preprečila, pri čemer ji je moški grozil s škarjami in fizično silo, jo pljunil v obraz ter zapustil prizorišče, je dogodke predstavila Zag Golob.

Že med napadom je eden od udeležencev branja po njenih besedah poklical policijo, ki je na kraj dogodka prispela po slabi uri ter naredila zapisnik. Policisti naj bi ob tem povedali, da več od tega ne morejo storiti in da ne morejo varovati kraja ali poslati na ulico več patrulj, ker da imajo za to premalo kadra.

Policijo so sicer v knjigarno danes poklicali že prej, da bi prijavili omenjene grožnje in verbalno nasilje. Patrulja treh policistov naj bi se zadržala nekaj minut, pri tem pa naj ne bi naredila zapisnika. Zag Golob pravi, da je vodja patrulje s svojimi izjavami jasno sugeriral, da so si za nasilje krive zaposlene same, ker imajo izobešeno mavrično zastavo, ter da naj jo raje snamejo.

Zoper takšno ravnanje patrulje in vodenje postopka se bodo v lastnici knjigarne na Koroški ulici v skladu z protokolom policije pritožili, o dogodkih pa bodo obvestili tudi urad predsednice republike Nataše Pirc Musar.

»Ob tem zbuja izjemno skrb, da nas kljub nenehnemu opozarjanju in očitni nevarnosti, v kateri se nahajamo izključno zato, ker z izobešeno mavrično zastavo zgolj miroljubno izražamo svojo ustavno zagotovljeno pravico ter sporočamo, da je knjigarna javen, svoboden in varen prostor za vse, policija baje ne more zaščititi,« je navedla Zag Golob. Skrbi jo, kako bo z zaposlenimi, saj so nedopustni homofobni izpadi eskalirali v fizične. Pristojne poziva, naj zaposlene in obiskovalce zaščitijo.

Na mariborski policiji so sicer v torek potrdili, da so v povezavi z Mariborko nedavno prejeli prijavi dveh kaznivih dejanj - v enem primeru gre za kaznivo dejanje tatvine, v drugem primeru se prijava nanaša na sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. V obeh primerih še zbirajo obvestila.

Dodali so, da imajo v policiji ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnanj, v tej zvezi še posebej, če gre za sum kaznivih ravnanj javnega spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti in vsakršno naznanjeno ali zaznano kaznivo ravnanje obravnavajo celovito ter s ciljem, da se storilce tovrstnih dejanj odkrije in ustrezno obravnava. STA je policijo prosila tudi za odziv na navedbe o današnjem dogajanju.