(KOLUMNA) Opozorilo

Prva obletnica je le ena, edinstvena. Lahko se obeleži ali ne. Prva obletnica tega, da me je prijel za roko, zaprosil za roko, mi nadel prstan na roko, se obeležuje bolj verjetno od prve obletnice mature. Kako pa je kaj s prvo obletnico neurja, ki nam je razdejalo streho, pisarno, namočilo spominke in dokumente ali povzročilo, da smo jih v naglici umikanja na varno premešali kot grško solato? Bomo dvignili čaše za prvo obletnico poplave, ki nam je zablatila vrtove in podpritličja, mi pa smo jih od tedaj vsaj deloma obnovili? In kako obeležujejo to obletnico tisti, ki jim je hiše zalilo, odplaknilo, zasulo, odplazilo? Preveč vprašanj. Pretežki odgovori.