(KOLUMNA) Presenečenje

So ljudje, ki imajo vedno radi presenečenja, in smo taki, ki jih pogosto ne. Ti, drugi, smo glede presenečenj izbirčni. V otroških letih nismo brskali po omarah za darili, ki so nam jih pripravili in skrili starši, a nas je ujezilo, ko se nam je kdo prikradel za hrbet in nam pihnil v uho ali nas dregnil v ramo. Izbirčnost sprejemanja ali odklanjanja presenečenj smo ohranili do odraslih in zrelih let. Najbolj smo na preizkušnji, ko se nam bliža kak okrogel življenjski jubilej. Sama sodim med tiste, ki bi se pri tem najraje za nekaj tednov umaknili na konec sveta ali tristo metrov pod zemljo in počakali, da vihar mine.