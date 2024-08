(KOLUMNA) Pravila in nepravila

V nadaljevanju preberite:

Ali se gospodarstva sploh ravnajo po kakšnih pravilih? Odvisno seveda, koga vprašate. Marsikoga so ta mesec presenetila gibanja borznih tečajnic in ti bodo odvrnili, da nima nič smisla. Da so borze in realna gospodarstva vsaksebi in da ne smemo po prvih sklepati o drugih, zlasti pa ne s pomočjo kakšnih pravil. A osmoljenci se bodo zmeraj izmikali krivdi, deloma zaradi jeznih vlagateljev, ki so jim zaupali denar, deloma pa iz siceršnje skrbi za lastno, krhko samopodobo. Povsem drugačen pogled pa zagovarjajo ekonomisti, ki jim je v preteklih stoletjih uspelo zgraditi ugledno znanstveno disciplino. Pač pod predpostavko, da pravila obstajajo in da jih lahko odkrijejo prav ekonomisti.