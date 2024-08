(KOLUMNA) Več znanja, manj modrosti

V kolumni preberite:

Olimpijske igre so ta teden poskrbele za dramo, ki je obkrožila svet. In to v disciplini, ki redko podžiga strasti množic – ženskem boksu. Italijanska boksarka Angela Carini se je po prvem udarcu nasprotnice odpovedala boju ter zmagovalki, Alžirki Imane Khelif, protestno odklonila rokovanje. Okoliščine spopada, ki je trajal vsega šestinštirideset sekund, so kmalu postale jasne. Alžirski boksarki – ki ima, tako kot kar nekaj vrhunskih športnic, androgine poteze – je Mednarodna boksarska zveza lani prepovedala nastop, ker »ni dosegala kriterijev za tekmovanje«. Alžirski olimpijski komite je v javnost dal skopo razlago, da je šlo za medicinske razloge, mediji pa so, menda na podlagi preverjenih informacij, poročali, da ima športnica previsoko raven testosterona v krvi.