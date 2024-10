(KOLUMNA) Velike in male potrebe

V nadaljevanju preberite:

Človeško izločanje je tabu. Pa vendar je že nekajkrat usmerjalo diskurz arhitekture.

V filmu Popolni dnevi režiserja Wima Wendersa lahko uživamo v estetiki javnih stranišč projekta Tokyo Toilets. Skozi predano, duhovno izpolnjujoče delo čistilca javnih stranišč, ki ga upodobi Kodži Jakušo, spoznavamo lepoto majhnih arhitekturnih intervencij. Nova stranišča v Tokiu niso skrita pod parterjem mesta, ampak so izpostavljeni objekti, ki promovirajo japonsko natančnost in čistočo ter tradicijo izjemne arhitekture. K projektu so povabili 16 svetovno znanih birojev, med njimi Shigeru Ban, Tadao Anda in Kengo Kuma, in različnih umetnikov. Cilj projekta Tokyo Toilets je bil z vrhunskim oblikovanjem odpraviti predsodke, da so javna stranišča smrdljiva, temna, umazana in nevarna.