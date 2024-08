Cilj je skladišče, ki »samo« sledi potrebam strank

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se laikom zdi skladiščno poslovanje relativno enostavno, češ, to pa lahko počne skorajda kdorkoli, realnost ne bi mogla biti bolj drugačna. Sodobna skladišča so kompleksni in visokoinformatizirani sistemi, kjer je vse podrejeno učinkovitosti, saj samo ta zagotavlja dobičkonosno poslovanje.

V okolju, kjer imamo opraviti z nizko dodano vrednostjo – premikanje škatel, palet, posameznih izdelkov –, lahko služijo le tisti, ki ne delajo napak, če delajo hitro in učinkovito. Gre za odličen poligon za sodobne tehnologije z umetno inteligenco na čelu.