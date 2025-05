V nadaljevanju preberite:

Anekdota pravi, da so se med drugo svetovno vojno na vzhodni fronti, v neposrednem zaledju srditih bojev med Wehrmachtom in Rdečo armado, spopadle še romunske in madžarske enote. Obe sta bili nemški zaveznici in sodelovali pri »križarskem pohodu proti židovskemu boljševizmu«.