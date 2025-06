Kako izgubiti prijatelje in zapraviti vpliv

V nadaljevanju preberite:

Mislim, da nihče ne bi smel kar samoumevno domnevati, kakšna bo končna razsodba v Haagu. V zadnjih dveh letih so mnogi opozarjali na usodno delegitimacijo, ki utegne doleteti nemški vodstveni razred, če bi sodišče razsodilo, da izraelski vojni zločini v Gazi predstavljajo kaznivo dejanje genocida. Vendar velja tudi obratno: če bi se, podobno kot glede vojne v Bosni, sodišče prevesilo na stran načela in dubio pro reo (ne pozabimo: pri srbski agresiji na Bosno je bil genocidni diskurz izrazit in sistematičen, napadalec pa – za razliko od vojne, ki se je začela 7. oktobra 2023 – nedvoumen), bi to pomenilo hud udarec za tiste, ki svoje argumente gradijo na samoumevnosti sodbe, da gre za genocid.