V kolumni preberite:

Staranje in dednost sta zanimiva fenomena, seveda ne le kot področji znanstvenega preučevanja, pač pa tudi kot prvoosebna izkušnja. Preplet obeh, cepljen na ženski hormonski sistem, je nekakšno minsko polje in lahko povzroči prehod v širši javnosti neznano psihofizično agregatno stanje. Pri meni, denimo, se je poleg menopavzno izzvanega in genetsko pogojenega visokega krvnega tlaka izrazil gen za reševanje križank. Prikradel se je po očetovi strani. A ti pa ne rešuješ križank, mi je dolga desetletja kapljala na možgane teta, očetova sestra. Njena z vsem mogočim nastlana kuhinja je premogla le eno prosto zaplato nad tlemi. Nizek naslanjač, na katerem je brala in reševala križanke. Če je na večer iz njene hiše migotal snop svetlobe, je bilo skozi pritlično okno moč zapaziti skoraj nepremično sedečo postavo in slutiti knjigo ali pisalo v njeni roki.