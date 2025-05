V nadaljevanju preberite:

Pred davnimi leti, približno na prelomu tisočletja, sem med odmorom ob pitju učiteljske kave zaznala stisko kolegice poleg sebe. Zmedeno je stala pred nizom raznobarvnih košev v učiteljski čajnici, pogled ji je begal od levega do desnega in nazaj, med prsti pa je svaljkala nekaj majhnega, podobnega ovojnemu papirčku bonbona. V nekem trenutku je napetost v njej prebila jez; kratko je zabentila in smet naciljala v enega od košev. Človekova drama ob ravnanju z odpadki se začne in konča v dometu njegove roke