Lidlove trgovke volimo Natašo

V nadaljevanju preberite:

Natašo Pirc Musar lepo opiše slogan podjetja, ki ga je kot odvetnica najbolj odmevno zastopala: »Big on quality, Lidl on price.«* Priložnosti, da se javno zavzame za lepa načela, sicer ne izpusti, a besede so poceni. Pomniti velja njen herojski odvetniški boj na strani tuje korporacije Lidl proti organiziranim slovenskim delavcem in njihovim pravicam. Spomniti se velja tudi njenega požrtvovalnega odvetniškega angažmaja proti pravicam čistilk Šolskega centra Velenje. »Just a Lidl further«* leži še bolj izmuzljiva Marta Kos. Za njo je z nemško nagrado kronana diplomatska kariera, bila je tiskovna predstavnica vlade, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, generalna sekretarka Foruma 21. Lepa poklicna pot, na njej niti enega protisistemskega dosežka. Marta Kos in Nataša Pirc Musar karierno romata tja, kjer so prestiž in kapital, pa zelo malo boja z mlini na veter. Obe sta kandidatki paradigme »every Lidl helps«: kandidatura kot projekt samouresničevanja, poskus izkoristka vsega potenciala, iskanje karierne krone. Na roke jima gre tretja kandidatka (žal sem pozabila njeno ime), ker ob njeni singularnosti zgledata kot dami s kompozicijo in integriteto, pravi moralni avtoriteti.