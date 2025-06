Med poslušnostjo in resnico

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji četrtek je predsednik Harvarda Alan Garber na slovesnosti ob koncu študijskega leta pozdravil letošnje diplomantke in diplomante z besedami: »Dobrodošla, generacija 2025 – vsi vi iz bližnje ulice, z različnih koncev države in z vsega sveta … z vsega sveta, prav tako, kot to mora biti.« Ta pozdrav, za katerega je prejel navdušen aplavz, je bil njegov edini namig na napade, ki jih v teh tednih doživljajo Harvard in študenti iz tujine. Marsikdo je pričakoval več. Številni mediji so napovedovali eksplozivno obsodbo Trumpove administracije. A Garber ni želel pokvariti slovesnega trenutka s političnim komentarjem. Tega mu niti ni bilo treba. Sam je postal simbol odpora, zato so prisotni že samo njegov prihod na oder pospremili s stoječimi ovacijami.