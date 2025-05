Zadnje predavanje

V kolumni preberite:

Ne vem natančno, kaj sem pričakoval, ko sem prejšnji ponedeljek popoldne vstopil v park pred Harvardsko univerzo v Cambridgeu. V prijetnem pomladnem soncu so na travi posedali študentke in študenti – nekateri so tipkali po računalnikih, drugi zrli v telefone, tretji so debatirali s svojimi kolegi in kolegicami. Pred menoj se je razprla povsem vsakdanja, skoraj idilična podoba univerzitetnega življenja.

A nekaj je vendarle nakazovalo, da stvari niso povsem običajne. Ob vhodu v park je bil parkiran policijski avtomobil, v njem pa dva policista, ki sta diskretno opazovala dogajanje. Le nekaj dni prej je bil ta prostor prizorišče novega propalestinskega protesta. Skupina študentk in študentov ter nekaj zaposlenih je v parku postavila tabor ter od univerze zahtevala prekinitev finančnih in institucionalnih vezi z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu.