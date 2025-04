Svinčeni časi 2.0

V kolumni preberite:

Prejšnji teden je bil v Sociološkem podkastu, ki ga pripravlja Slovensko sociološko društvo, gost profesor Niko Toš. Njegove številne zgodbe iz akademskega in zasebnega življenja so fascinantno poslušanje – prav tako kot je fascinanten njegov um, ki pri enaindevetdesetih letih ostaja izjemno oster in radoveden. V podkastu med drugim pripoveduje, kako je s skupino kolegov v šestdesetih letih zasnoval raziskovanje slovenskega javnega mnenja. Gre za raziskavo, ki jo na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij izvajajo še danes. Do zgodnjih sedemdesetih so morali vprašalnik pred objavo predložiti v pregled glavnemu odboru Socialistične zveze delovnega ljudstva. A kot se spominja Toš, jim niti enkrat niso prečrtali nobenega vprašanja. Prizna pa, da so bili izpostavljeni kritikam in da so te morda prispevale k samoomejevanju in vplivale na to, kako so oblikovali vprašanja.