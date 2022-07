Migracija idej

V nadaljevanju preberite:

Jacques Derrida je bil veliki francoski filozof. In kot se pogosto zgodi pri velikih francoskih filozofih, je bil Derrida tudi zvezdnik. Predaval je po svetu, pazil je na svojo pričesko (vsaj toliko kot na svoj pravopis), njegove ideje so citirali v revijah in na televiziji, o njem so posneli dokumentarni film.

Od filma mi je ostal v spominu zlasti en prizor. Režiserka – Američanka – poskusi govoriti z Derridajem v francoščini. Zamomlja: Kaj bi hoteli povedati o ljubezni? Derrida ji odvrne: Kaj pravite? O ljubezni ali o smrti? (Besedi l'amour in la mort zvenita v izgovorjavi režiserke podobno.) Ljubezni, ponovi režiserka. O čem? Ljubezni, se potrudi še enkrat. Derrida ji nestrpno reče: O tem ne morem reči ničesar, ne morem kar tako začeti govoriti o ljubezni. Nato vseeno odpredava nekaj besed o ljubezni.