V nadaljevanju preberite:

Ideje, ki jih je Rousseau razvil sredi 18. stoletja, so zelo pomembne za sodobno evropsko oziroma zahodno misel. Zavrnil je tako trditve konservativnih mislecev kot tudi prepričanja razsvetljenskih učenjakov, ki so verjeli, da bodo ljudje zaradi povečanega vpliva razuma v javnem življenju, večjega zaupanja v znanost in hitrega tehnološkega napredka avtomatsko postali bolj zdravi, srečni in manj nagnjeni k temu, da bi drug drugemu škodili.

Odprava suženjstva, vpeljava univerzalnih človekovih pravic, prepoved diskriminacije na podlagi spola in barve kože, uvedba volilne pravice za ženske in podobne spremembe ustaljenih družbenih pravil so dosežki, ki predstavljajo moralni napredek človeštva. A kot lahko vidimo na primeru nedavne odločitve vrhovnega sodišča ZDA, ki bo mnogim ženskam onemogočila varno prekinitev neželene nosečnosti, družbeni napredek nikakor ni trajen in samoumeven.