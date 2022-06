Ne pred mojimi vrati!

V kolumni preberite:

Slovenija je centralizirana: v glavnem mestu je večina javne uprave ter izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih institucij. Enakomernejše umeščanje javnih ustanov po državi bi spodbudilo razvoj in kakovost bivanja v drugih mestih, zmanjšale pa bi se tudi dnevne migracije z obrobja v Ljubljano, kar bi pripomoglo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Ko se spopadamo z nepredvidljivimi ujmami, zelo visokimi temperaturami – in cenami goriva, je razmislek o možni decentralizaciji in z njo povezanem zmanjšanju odvisnosti od avtomobilov še posebno upravičen.