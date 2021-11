Neki novi klinci

V nadaljevanju preberite:

Predstava, ki jo je za javnost uprizoril Robert Golob, je bila politični šov prvega ranga. Če se je na trenutke zdel kriptičen, je to zato, ker je bil uprizorjen za enega samega gledalca. Ko je na oder stopil Tone Krkovič in prst usmeril proti vladi Janeza Janše, so mnogi zavijali z očmi – še en Janšev nekdanji zaveznik, ki se je spremenil v njegovega ostrega kritika.

Nas ni že dovolj? Toda Krkovič ni kdorkoli. Ravno zato, ker je Janša tako nezaupljiv do sodelavcev, mu nihče drug ni tako dolgo in tako tesno stal ob strani. Podoba Krkoviča pred mikrofonom, pripravljenim, da v Golobovo obrambo začne razkrivati skrivnosti iz svojega tridesetletnega sodelovanja z Janšo, mora naslovniku šova vzbuditi precejšnje nelagodje.