O različnih pomenih besede »odpustiti«

V nadaljevanju preberite:

Pred dobrim mesecem je na podelitvi oskarjev Will Smith udaril svojega kolega Chrisa Rocka. Posnetek smo najbrž videli vsi. Rock se norčuje iz Smithove žene, Smith zakoraka na oder, presenečenemu komiku prisoli klofuto, čez nekaj minut pa prejme oskarja za glavno vlogo ter da zmeden in solzav govor. Od dogodka se je Smithovo življenje spremenilo. Izgubil je veliko projektov. National Geographic je preložil serijo, ki bi beležila Smithovo pot s severnega na južni tečaj; Netflix je opustil fantazijski film s Smithom; umaknili so njegov projekt This Joka. Klofuta je zabolela Chrisa Rocka, a občuti jo Will Smith.