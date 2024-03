Odpor do dela

V nadaljevanju preberite:

Z vidika povprečne delovne obremenitve je najbolj prijetno živeti v Nemčiji in na Danskem, kjer delovno aktivni v povprečju delajo 25,8 oziroma 26,4 ure na teden. Povezanost blaginje in števila delovnih ur ni popolna, ker je v določenih državah pojavnost delovnih razmerij za krajši delovni čas višja (Nemčija), v nekaterih pa šteje tudi uradni delovni teden manjše število ur (37 ur na Danskem). Po drugi strani ležernosti pri delu ne moremo pripisati Grkom in Poljakom, ki imajo v povprečju daljši delovni teden, in sicer 36,3- in 34,9-urnega, ki sta med državami EU najdaljša.

Povprečni Američan (v mislih imam delovno aktivno osebo v ZDA) dela 3,2 ure na teden več od povprečnega Evropejca, še vedno pa osem ur manj od povprečnega delovno aktivnega Mehičana, ki dela 42,8 ure.

Od leta 2010 do leta 2022 se je povprečno število opravljenih delovnih ur znižalo za skoraj eno uro, in sicer tako na ravni OECD kot tudi v Sloveniji. Tej skoraj univerzalni ugotovitvi so ubežali le na Nizozemskem (+0,1 ure na teden), kjer so že leta 2020 opravili le 27,3 ure na teden, v Združenem kraljestvu (+0,5 ure; 29,5 ure leta 2022) in v ZDA, kjer je bilo povprečno število ur podobno v obeh letih.