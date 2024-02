Delovni dnevi in BDP

V kolumni preberite:

V ekonomskem svetu obstaja veliko meril uspešnosti države, vendar je bruto domači proizvod (BDP) tisti, ki je najbolj citiran. Pri tem najpogosteje omenjamo realno spremembo BDP v določenem obdobju, ki naj bi ponazarjal izboljšanje blaginje v določeni državi. Vendar tudi to merilo ni vsemogočno, saj včasih meri stvari, ki ne vplivajo neposredno na blaginjo prebivalstva, ki živi v tej državi, kar najbolj odraža prvo mesto Irske po gospodarski rasti v obdobju zadnjih štirih let (zadnje četrtletje lanskega leta glede na zadnje četrtletje leta 2019) in zadnje v obdobju enega leta (zadnje četrtletje leta 2023 glede na zadnje četrtletje 2022). Ne bi zgrešili veliko od resnice, če bi ocenili, da si je Irska v preteklosti del gospodarske rasti, ki bi sicer nastal v drugih državah (veliko multinacionalk v zdravstvu in IT ima sedež na Irskem), »izposodila« predvsem zaradi ugodne davčne obravnave dobičkov, ki nastanejo iz intelektualne lastnine. Ker pa so takšne aktivnosti zelo volatilne, je BDP na Irskem v enem letu tudi najbolj upadel, in sicer za skoraj pet odstotkov. Ne glede na opisano, BDP ostaja najboljše splošno merilo merjenja gospodarske uspešnosti države in treba bi se bilo nekoliko poglobiti v podatke, ki so bili objavljeni preteklo sredo, 14. februarja. Ob teh podatkih zelo težko pozabimo na avgustovsko (leta 2023) veliko revizijo rasti BDP za leto 2022, ko je ta znašala pol manj (2,5 odstotka) kot ob prvi objavi (5,4 odstotka). Tako velike revizije podatkov so redke, verjetnost ponovitve tako velike napake že v prihodnjem letu, pa je nasploh zelo majhno, čeprav je večje kot pred tem, ko je bila prva ocena dosegljiva 60 dni (to je veljalo za letne BDP pred letom 2021) po zaključku leta (zdaj že 45 dni). Kar se avgusta tako spremeni glede na sedanje vedenje statističnih uradov, so objave poslovnih rezultatov podjetij in javnih subjektov, ki omogočajo natančnejše izračune, saj so pred tem uporabljene predpostavke iz vzorčnih anket.