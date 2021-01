Politična korektnost vs. brezsramnost

V kolumni preberite:

Ko so internetni pionirji pred tremi desetletji zaganjali svetovni splet, so bili prepričani, da začenjajo kulturno revolucijo, kakršne še nismo videli. Če bi šlo po njihovih zamislih, bi se danes neomejeno povezovali, znanje preverjali skozi neskončne baze podatkov, ovrgli vse zmote, namnožili perspektive in raznolike poglede, nišne ideje pa bi nenehno obetale, da postanejo dominantne, če le ogrejejo dovolj podpornikov. Internetni pionirji zajočejo vsakič, ko se razgledajo okoli sebe po svetu, ki ga je njihov izum razdejal na tabora dveh senzibilitet: politično korektnega in brezsramnega.