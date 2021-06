Pred sfingo tihe večine

V nadaljevanju preberite:

Kako razklani smo Slovenci? Zunanji opazovalci, s katerimi se pogovarjam, mi ponavljajo, da zelo. »Dvoje vzporednih svetov« – to besedno zvezo sem v zadnjih mesecih vedno znova slišal od udeležencev medijskih safarijev, ki prihajajo poročat o situaciji v podalpskem političnem rezervatu. Podobno pravi Stefano Lusa, novinar italijanskega programa Radia Koper, ki, sicer ne brez sarkazma, govori o »ozračju državljanske vojne«. Erica Johnson Debeljak, »tujka v hiši domačinov«, stanje v Sloveniji primerja z Ameriko pod Trumpom in dodaja, da si majhna država, kakršna je Slovenija, takšne polarizacije ne more privoščiti. O histeriji, na katero so naleteli pri sogovornikih na obeh okopih, so mi potožili skoraj vsi tuji novinarji, ki so me v zadnjem letu pobarali za komentar o situaciji v Sloveniji.