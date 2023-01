Predlog ustanovitve muzeja Jugoslavije

V nadaljevanju preberite:

Janševa vlada je muzej osamosvojitve ustanovila samo zato, ker je vedela, da ga bo naslednja ukinila, sama pa bo lahko pred javnost stopila z akcijskim načrtom in moralizatorskim diskurzom o narodni identiteti in zdravi samopodobi, ki da naj bi temeljila prav na tem, da vsakdo ve, da je Jelko Kacin deset dni za pasom nosil pištolo kot kakšen Escobarjev sicario. Ministrstvo za kulturo bi sebi in javnosti naredilo uslugo, če bi ukinilo pravkar ustanovljeni Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije in namesto tega raje ustanovilo en atraktiven Muzej Jugoslavije. Dobri muzeji so si vsi enaki: vsi prepoznajo dobro zgodbo, potem pa to zgodbo povejo tako, da jo gost vzame za svojo.