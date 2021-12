Prednovoletne in predvolilne zaobljube

V nadaljevanju preberite:

Žal se praviloma izkaže, da tako imenovani novi obrazi, ki ustrezajo danes vse bolj popularnemu profilu tako imenovanega običajnega izjemnega človeka oziroma v angleščini ordinary extraordinary man, nimajo nobenih posebnih znanj in veščin; če je na njih kaj izjemnega, je to praviloma zgolj talent za prazno retoriko in glasno samopromocijo.Če vedno znova in po vseh negativnih izkušnjah brez vsake refleksije lahkomiselno namenjamo svoj volilni glas takšnim in drugačnim amaterskim političnim novincem v upanju na epohalne spremembe, pa je to že tragikomedija.