Predsednik Hamlet

Nedavno sem sodeloval na dogodku, ki se ga je udeležilo veliko članov diplomatskega osebja, akreditiranega v Ljubljani. Šlo je za okroglo mizo o trenutni politični situaciji. Sodelujoči smo bili kvečjemu manj polemični, kot bi si naš gostitelj želel, a pri ocenah trenutnega političnega stanja so nekateri podali zelo kritično oceno delovanja dosedanjega predsednika Boruta Pahorja. Po koncu dogodka sem izmenjal nekaj besed s publiko (v kateri so bili pretežno tujci, ki od blizu spremljajo dogajanje v Sloveniji) in izmed vseh izrečenih ocen so bili najbolj začudeni nad kritikami, usmerjenimi v predsednika Pahorja.