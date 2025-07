Vingegaardova žena ostro nad Vismo: Odštevanje se je začelo s prvim otrokom

Zanimive novice prihajajo iz Danske. Medtem ko se je Jonas Vingegaard šele podal v boj za svojo tretjo skupno zmago na Tour de France, je njegova žena Trine povzročila pravo senzacijo na Danskem, ko je ostro napadla Vingegaardovo ekipo Visma Lease a Bike.

Vingegaard je že dolgo znan kot družinski človek, pri čemer sta njegova žena in dva majhna otroka zelo pomemben dejavnik pri njegovem bolj omejenem kolesarskem urniku v primerjavi z nekaterimi tekmeci. Kljub temu pa po mnenju Trine ekipa Visma preveč pritiska na Vingegaarda in pozablja na človeka.

»Glede na to, kako dobro poznam Jonasa, bi rekla, da ga ekipa preveč priganja. Bojim se, da izgoreva,« je Trine Vingegaard Hansen povedala za danski časnik Politiken v odmevnem intervjuju. »Mislim, da ljudje včasih pozabijo na človeka za športnikom – in kako iz njega izvleči najboljše. Vse skupaj bi se lahko obrnilo proti njim.«

Jonas Vingegaard se je z družino veselil zmage na Touru leta 2022. FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

Čeprav ima Vingegaard morda bolj omejen koledar kot denimo Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, ki svoje cilje na tritedenskih dirkah združujeta s spomladanskimi klasikami, Trine pojasnjuje, kako je njen mož še vedno pogosto zdoma, saj ga Visma pošilja na višinske priprave, stran od njegove mlade družine. »Jonas se ne napolni z energijo na še enih tritedenskih višinskih pripravah z ekipo,« poudarja. »Mora biti doma na Danskem, z nami, da se resnično počuti kot on sam.«

»Globoko je navezan na svoje rutine. Včasih se mora sprostiti v kar se da mirnem okolju, samo s svojo družino,« dodaja Trine. »To je velik del tega, kdo je in zakaj je uspešen.«

In včasih, tudi ko je Vingegaard doma s Trine in družino, Vismi še vedno uspe povzročiti nemir v gospodinjstvu. »Nekoč sva se odločila, da bova skupaj prenovila hišo,« se spominja žena dvakratnega zmagovalca Toura. »Jonas je ugotovil, da lahko odstrani staro kuhinjo, namesti novo in položi lesena tla. Ekipa nad tem ni bila preveč navdušena.«

Jonas Vingegaard je družinski človek. FOTO: Tim De Waele/Reuters

V ločenem in enako presenetljivem intervjuju za Jyllands-Posten Trine nadaljuje s kritiko moževe ekipe in njenega ravnanja s kolesarjem. Posebej se spominja trenutka, ki jo je razjezil, ko je Vingegaard zaradi pretresa možganov odstopil z dirke Pariz-Nica. »Vsi v ekipi vedo, da smo mi – njegova družina – za to izvedeli samo prek televizije. Preprosto je nespodobno, da nam niso poslali sporočila in nas obvestili, da je z njim vse v redu. Tega preprosto ne morem razumeti,« pravi.

»Z dvema otrokoma čuti, da zamuja življenje doma. To je treba pretehtati v primerjavi z veseljem, ki ga doživlja ob kolesarjenju,« zaključuje Trine. »V mnogih pogledih se je odštevanje do konca njegove kariere začelo, ko smo dobili prvega otroka.«

Jonas in Trine sta se spoznala leta 2016, ko je bil kolesar član danske ekipe Team ColoQuick, kjer je bila Trine direktorica marketinga. Leta 2020 se jima je rodila Frida, lani sta dobila še sina.