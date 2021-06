Prevzetnost in pristranost v znanosti

V nadalljevanju preberite:

Leta 2012 so raziskovalci z univerze Yale izvedli na videz nenavaden dvojno slepi eksperiment, pri katerem niso preverjali učinkovitosti kakega zdravila ali cepiva, ampak pristranskost samih znanstvenikov in znanstvenic. Življenjepis mladega raziskovalca, ki je kandidiral za vodjo laboratorija, so poslali v oceno (peer review) 127 uveljavljenim strokovnjakom. Kot je v akademski sferi običajno, so izkušeni raziskovalci na podlagi opisanih dosežkov ocenili strokovno usposobljenost mladega znanstvenika, njegovo primernost za vodstveni položaj in zanj predlagali okvirno izhodiščno plačo.



Vendar znanstveniki in znanstvenice, ki so ocenjevali življenjepis svojega kolega, niso vedeli, da so raziskovalci povsem enak življenjepis v polovici primerov opremili z moškim, v drugi polovici pa z ženskim imenom. Vsi podatki glede kariere, dosežkov in veščin kandidata so bili do zadnje črke enaki, le na polovici življenjepisov je bilo navedeno ime Jennifer, na drugi polovici pa John.