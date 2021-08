Približno na varni strani

V nadaljevnju preberite:

Ste si kdaj drznili pomisliti, da ne bi zaupali policistom? Saj! Dokler živite v prepričanju, da ste varni in močni, vas ne skrbi. Ko pa vas obišče kak tolovaj ali vas napade podivjani sosed z grabljami, ko se v vaš avto zabunka kak divjak formule 4, no, potem so policisti edina rešitev. Policisti, celo sindikalni, so, roko na srce, vendarli junaki. Ko pride do pretepa ali nasilja v družini, pridrvijo s sireno, ko izgubljena duša pregloboko pogleda v kozarec in bi razbil pol sveta, ga lahko pomirijo ali uklenejo le možje postave.



Ko stoji obupanec na visokem balkonu in grozi, da bo skočil v globino, da bo razstrelil blok z jeklenko, postanejo neustrašni mojstri prepričevanja in psihoterapije. Ko pade nesrečnik v reko, skočijo za njim in rešujejo življenja, se brez oklevanja poženejo za roparjem, mimo njih švigajo krogle, rešujejo ljudi iz gorečih hiš, z vratolomno vožnjo hitijo na pomoč ponesrečenim, lovijo največje kriminalce, morilce, teroriste z bombami in noži ... Z eno besedo - sami Đems Bondi.