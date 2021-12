Sanacijski načrt za 2022

V kolumni preberite:

»Ali je kaj trden most?« »Kakor skala, kamen, kost.« Izpeljanke otroške izštevanke oziroma igre, ki smo se jo v mojem otroštvu še vedno igrali, poznajo po vsem svetu. Zaradi viktorijanskega napeva morda poznate še angleško »London Bridge is falling down«. Pri vseh različicah mora »četa« otrok v zameno za prehod čez »most« žrtvovati zadnjega člana. Najbolj arhitekturna oziroma gradbeniška izmed otroških izštevank je po mnenju nekaterih raziskovalcev ostanek stare navade, ki je pri velikih in zahtevnih gradnjah včasih zahtevala človeško žrtev. Na žrtvovanje namigujejo tudi številne ljudske legende o vragu, ki vsako noč poruši, kar graditelji čez dan postorijo. Šele ko mu obljubijo prvo dušo, ki prečka most, vrag dopusti, da se gradnja uspešno konča. V krajih, kjer so ljudje hitre pameti, vrag pa bolj počasne, se takšne legende končajo tako, da graditelji čez most naženejo psa in tako ukanijo razjarjenega vraga, ki se mora nazaj v svoje peklensko kraljestvo spustiti brez človeške duše. Danes morda takšno ukano razumemo kot prvi uspešen primer prevare pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.