Sedemletni dolg ustavnega sodišča

Ne glede na to, da ni dvomov o tem, da izenačitev istospolnih življenjskih skupnosti s heterospolnimi ne pomeni glede pravice do sklenitve zakonske zveze nič drugega kot zgolj dosledno in precej očitno izpeljavo načela enakosti pred zakonom iz 14. člena ustave, je bilo potrebnih dolgih sedem let, da je ustavno sodišče sprejelo odločitev, ki jo je pred sedmimi leti samo bojkotiralo, z dopustitvijo naknadnega zakonodajnega referenduma o ustavni pravici neke manjšinske skupine. Državni zbor je prav zato, da takšnih situacij ne bi bilo, pred tem celo dopolnil 90. člen ustave z določbo, da »referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost«.