Seksizem in drugi »nesporazumi«

V medijih so nedavno odjeknila razkritja o spolnem nadlegovanju študentk. Že dolgo pred tem bi nas morala skrbeti tišina, ki je bila znak, da si žrtve o tem ne upajo spregovoriti. Razkritja o spolnem nadlegovanju v univerzitetnem prostoru ne pomenijo nujno, da so v tem okolju razmere najslabše. Spolno nadlegovanje se gotovo dogaja tudi drugje, še posebno v okoljih, ki so zelo hierarhična (gospodarstvo, kultura, zdravstvo, politika, mediji ...).