Spoštovani pokvarjenci, cenjene pokvarjenke

Skoraj ni politika, ki ne bi bil sposoben tudi komunikacije na višji ravni, a »refleks šanka« postaja tudi v parlamentu vse močnejši. In to je problem. Zakaj problem? Ker takšno stanje odganja intelektualce iz politike in iz političnih strank. Vsak intelektualec si želi protiargumentov, želi si podatkov, ki bi morda spremenili njegovo mnenje. Krepko pa bo premislil, preden se bo podal v brezno blata, kjer ga bodo hoteli poslušati samo njegovi politični somišljeniki. Ostali pa bodo slišali samo šum, ki bo govoril: ni naš.