Stanovanja na srečo

Roka direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada je aprila letos izmed 482 vlog izžrebala 30 dobitnikov neprofitnih najemnih stanovanj za obdobje deset let. Kandidirali so lahko le posamezniki, stari med 18 in 29 let, s stalnim bivališčem v MOL in vsaj šestimi leti stalnega ali začasnega bivanja v občini, ki niso presegli dohodkovnega cenzusa. Srečni izžrebanci se bodo v stanovanja predvidoma vselili letos in prihodnje leto. Če ste še mladi, izpolnjujete merila in ste oddali vlogo, imate torej šest odstotkov možnosti za neprofitno najemnino pri stanovanjskem skladu! A to dejstvo je v medijih le malo problematizirano. Morda zato, ker teme stanovanjske politike težko poenostavimo na sedanja strankarska preigravanja, zanje pa sta odgovorna tako sedanja opozicija, ki je desetletja ohranjala status quo, in tudi sedanja vlada, ki ne ponuja celostnih rešitev. Reševanje stanovanjske problematike presega en politični mandat. To je temeljna socialna tema, v javnem interesu!