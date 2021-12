Staromodno pismo

V kolumni preberite:

Lani ob tem času sem zatežila s stranišči, kar je povzročilo nekaj mrščenja. Letos moram biti torej poudarjeno previdna pri izbiri teme. Mnogo listov in listkov se je nabralo za gradivo, tudi knjig in revij, pa jih je pogosto kaj odrinilo … Recimo: Skozi vse leto se mi je zdelo, da bi ob trideseti obletnici osamosvojitve moral dobiti besedo Jože Pučnik. Že res, da se je preselil v boljše kraje, a saj bi se dalo najti kakšne stare citate. Koliko tehtni ostajajo? Te misli so me obhajale tudi ob razvpitem obisku komisije evropskega parlamenta – kaj neki bi jim Pučnik povedal o vladavini prava in veljavi medijev?