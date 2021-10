V kolumni preberite:

Lahko rečem, da ima telemedicina pri nas že dolgo tradicijo. Moja mama jo je prakticirala še pred prihodom osebnih računalnikov. Njen modus operandi je bil telefon. Ženina babica, profesorica pediatrije, je prav tako ordinirala po telefonu, a če je na podlagi telefonskega pogovora presodila, da otrok potrebuje pregled in da se zadeve ne da urediti na daljavo, je, tako kot moja mama, šla pregledat otroka na dom. Seveda so bili to časi pred privatizacijo zdravstva, ko so bile vse tovrstne storitve pro bono, izključno na etični pogon.