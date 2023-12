Umetna inteligenca kot smrtna grožnja za človeštvo

V nadaljevanju preberite:

Sedemnajstega novembra zvečer je odjeknila presenetljiva vest, da je upravni odbor družbe OpenAI nenadoma odpustil izvršnega direktorja Sama Altmana. Toda po petih dneh zakulisnih igric in preobratov se je eden najvidnejših menedžerjev v industriji informacijske tehnologije vrnil na čelo podjetja, in to močnejši.

Dogajanje je osupnilo ne samo bežne opazovalce, temveč celo tiste, ki področje dobro poznajo. Sam Altman namreč ni zgolj vodja OpenAI, ampak njegov soustanovitelj, glavni strateg, javni komunikator in piarovec. Navzoč je praktično povsod, kjer se v tej industriji »dela zgodovina«, tako na strokovnih konferencah kot na pogajanjih z ameriško politiko. Obenem družba nima težav, nasprotno, z generativnim programjem, kot sta pogovorni bot chatgpt in generator sličic dall-e, je povzročila velikanski pretres v IT-industriji in sprožila novo »oboroževalno tekmo«, tokrat okoli generativnih aplikacij. Takšnega človeka na čelu takšnega podjetja se pač ne menja, toda zgodilo se je ravno to. Čeprav vseh podrobnosti Altmanovega začasnega odhoda še vedno ne poznamo, pa je očitno, da gre za eno bistvenih dilem pri razvoju tehnologij strojnega učenja, ki zaposluje najbolj briljantne ume tega področja in – če verjamemo bolj črnogledim med njimi – odloča o usodi človeške civilizacije.