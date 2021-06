Umirimo bagre

V nadaljevanju preberite:

Epidemija je za trenutek res ustavila svet, ni pa ustavila novih gradenj. Celo nasprotno. Gradbeništvo cveti kot že dolgo ne. V drugem lockdownu se je zelo povečalo povpraševanje po bagristih za izkop gradbenih jam (skoraj 50-odstotna rast glede na primerljivo obdobje leto prej), podobno velja za izdelovalce fasad (47-odstotna rast).



Gradili so tako intenzivno, da že primanjkuje surovin za izdelavo gradbenih materialov. Gradbeništvo je bilo v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami med epidemijo v prednosti, nova gradbišča so nastajala tudi v času, ko se je drugo umaknilo v izolacijo. Ob vseh praznih in propadajočih hišah v Sloveniji je množična gradnja novih stavb ekološki in socialni nesmisel.