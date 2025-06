Umlaut: Marcel Ophuls

V nadaljevanju preberite:

Umlauti oziroma preglasi so pomembni, sploh če se želiš pozicionirati ideološko ali nacionalno. Za Marcela Ophulsa (rojenega Oppenheimer Ophüls), sina legendarnega režiserja Maxa Ophulsa (rojenega Oppenheimer), ki je svoje ljubezenske in kostumske drame ter melodrame enako suvereno ustvarjal v nemškem, francoskem in ameriškem produkcijskem miljeju, je bila izbira logična. Njegova družina je dvakrat bežala pred nacisti, prvič leta 1933, ko je bilo Marcelu šest let in je nacionalsocializem prišel na oblast, in drugič leta 1940, ko je ista sila zasedla njihovo drugo domovino Francijo.