(KOLUMNA) Bistroumni plemič proti slaboumnim tepcem

Berete Bardove drame v izvirniku? Jaz ne, enkrat sem poskusil in obupal; zakaj bi se matral in tvegal napačno razumevanje teksta? Mnenja se v Sloveniji, na primer, krešejo celo o različnih prevodih Hamleta, vsi trije najbolj znani in čislani prevajalci (Oton Župančič, Janko Moder, Milan Jesih) imajo svoje občudovalce in obrekovalce. Joyceovega Uliksesa sem bral v slovenskem prevodu, Pynchonovo Mavrico težnosti takisto, jezikovne ekshibicije obeh zelo obsežnih romanov so preprosto preveč radikalne. Ne trdim, da ima Trapiello prav, ne morem pa mu odrekati pravice, da – v primeru spoštovanja izvirnika in primerno subtilne adaptacije – sodobnemu bralcu ne bi ponudil razumljivejše inačice klasičnega teksta.