Ničnost ali ničevost

Danes premiero doživljata dva na videz popolnoma nepovezana dogodka: pomembnejši se odvija v Vatikanu, kjer se začenja papeški konklave. Izbrali bodo novega vodjo rimskokatoliške cerkve in naslednika papeža Frančiška, čigar posmrtne ostanke so pred dnevi prenesli v stensko nišo rimske bazilike Marije Snežne. Grob bo preprost, označen samo s križem in latinskim napisom »Franciscus«, papeškim imenom argentinskega jezuita Jorgeja Maria Bergoglia. Preprosto in skromno obeležje.

Obenem se v slovenskih kinematografih pričenja precej bolj profana zadeva, na redni spored prihaja zadnji film kanadskega mojstra telesne grozljivke Davida Cronenberga Mrtvaški prt, ki v odnosu do smrti, žalovanja in posmrtnega življenja zavzema, kako bi rekel, precej nenavadno, kontroverzno stališče.