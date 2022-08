Ustavimo goloba!

V nadaljevanju preberite:

Ste mislili, da si boste končno lahko oddahnili? Da bo en mesec miru, ker smo večino poslali na Hrvaško, garače v hribe. Da ta mesec na dnevnem redu ne bo referendumov, cepljenja, ne bo ministrskih in poslanskih plač z dodatki, dražjih energentov, da ne bo sramotne vojne v Ukrajini, nesramnih tvitov in strupenih kopriv, ampak samo solze sv. Lovrenca, ki so zmeraj slajše od TV-limonad?

Za Boruta Pahorja so bile samo leta 2009 počitnice na Hrvaškem prevroče in tja ni šel. Letos je prevroče pri Ruski kapelici in gre raje k Jadranki v lepo njihovo