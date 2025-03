Ste podjetje s prebojno inovacijo? Izkoristite program Obzorje Evropa!

Imate inovacijo, ki bi lahko preoblikovala trg? Iščete sredstva za razvoj vašega podjetja ali njegovo širitev na mednarodne trge? Program Obzorje Evropa vam omogoča dostop do nepovratnih sredstev za financiranje raziskav in inovacij ter vključitev v mednarodne konzorcije.

Javna agencija SPIRIT Slovenija ponuja strokovno svetovanje pri prijavi na razpise programa Obzorje Evropa. Pomagajo vam pri iskanju priložnosti, pripravi projektne prijave in povezovanju s partnerji iz celotne Evrope. S pravilno pripravljeno dokumentacijo si lahko zagotovite financiranje in pospešite rast vašega podjetja.

Kaj ponuja program Obzorje Evropa

Program Obzorje Evropa je največji evropski raziskovalno-inovacijski program, namenjen podpori projektom, ki spodbujajo znanstveni in tehnološki napredek. Njegov cilj je okrepiti inovativnost, konkurenčnost in trajnostni razvoj evropskega gospodarstva. S sodelovanjem v programu si podjetja odpirajo vrata do novih trgov, strateških partnerjev in vlagateljev, kar lahko pospeši komercializacijo njihovih rešitev.

Poleg finančne podpore program ponuja tudi mednarodna izobraževanja, povezovanje v globalne mreže ter priložnosti za sodelovanje z vodilnimi raziskovalnimi inštituti in inovativnimi podjetji.

SPIRIT Slovenija ponuja brezplačno pomoč pri prijavi

Za uspešno prijavo na razpise sta ključna dobro razumevanje razpisnih pogojev in skrbno pripravljena projektna dokumentacija. SPIRIT Slovenija ponuja celovito podporo pri prijavi, vključno s pregledom dokumentacije, vsebinskim svetovanjem in usmeritvami za povečanje konkurenčnosti vašega projekta. S strokovno pripravo lahko znatno izboljšate možnost za pridobitev sredstev.

Poleg finančnih spodbud program omogoča tudi vključitev v evropska raziskovalna omrežja in dostop do naprednih tehnologij ter znanja. To je izjemna priložnost za podjetja, ki želijo sodelovati pri mednarodnih raziskavah in izmenjati izkušnje z vrhunskimi strokovnjaki z različnih področij.

Ne zamudite priložnosti za rast in razvoj. Obrnite se na SPIRIT Slovenija in izkoristite brezplačno podporo pri prijavi na program Obzorje Evropa.

Drugi brezplačni programi za podjetnike

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je ključni izvajalec nacionalnih programov za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Več o programih za podjetnike: www.podjetniski-portal.si/programi

