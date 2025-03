Giorgia Meloni morda izbira pravo stran zgodovine

V nadaljevanju preberite:

V madridskem časniku El País ugotavljajo, da so takoj po neljubem dogodku v Washingtonu povzdignili glas skoraj vsi, ki kaj pomenijo, izrekli so se v prid Ukrajine, Giorgia Meloni pa je molčala. Precej podobno se je odzvala po polemičnem govoru ameriškega podpredsednika J. D. Vancea v Münchnu. V videopovezavi se je na ameriški republikanski konvenciji postavila na njegovo stran, rekoč, da so elite užaljene, ko jim severni Američan deli lekcije. Dodala je, da bi bila Evropa veliko močnejša, če bi svoj ponos pokazala prej, ko je izgubljala strateško avtonomijo, ker je svoje gospodarstvo vezala na avtokratske režime, in ko so evropske meje in naš način življenja ogrožale množične nezakonite migracije.

V španskem časniku so opazili, da je celo francoski skrajni desničar Jordan Bardella zavrnil sodelovanje na konvenciji zaradi nacističnega pozdrava Trumpovega ideologa Steva Bannona. Giorgie Meloni, ki ji je veliko do vezi s Trumpom, pa tudi z Elonom Muskom, s katero ga veže osebno prijateljstvo, Bannonovo početje ni zmotilo, so komentirali v El Paísu.