Vojno dobičkarstvo državnih podjetij

Slovenska podjetja v tem času kot običajno pripravljajo bilance poslovanja lanskega leta, ki so ga pomembno krojile visoke cene energentov. Še posebej energetsko intenzivna podjetja, kot so jeklarske družbe Sij in Štore Steel, že ugotavljajo, da bo lanski rezultat pod črto kljub državni pomoči negativen. Stroškov dražje energije, zakupljene pri državnih podjetjih, namreč niso mogli prenesti v prodajne cene.

Iz Slovenskega državnega holdinga (SDH) so medtem konec lanskega leta zadovoljno sporočili, da bo po prvih ocenah v letu 2023 donos na kapital skoraj 12 milijard evrov vrednega državnega premoženja presegel načrtovanih 7,3 odstotka in se bo povzpel na 8,6 odstotka. To je največ doslej, kar je nedvomno pohvalno. A na preseganje načrtovane donosnosti v letu 2023 je po navedbah državnega upravljavca vplivalo predvsem uspešno poslovanje družb s področja energetike. Torej državnih družb, ki so slovenskim podjetjem lani dobavljale pregrešno drago elektriko in druge energente, zaradi česar so nekatera poslovala z izgubo.