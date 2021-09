Volindija Koromandija

V nadaljevanju preberite:

Prihodnje leto bo v Sloveniji v znamenju volitev. Spomladi parlamentarnih, čemur bo sledilo oblikovanje nove vlade, poleti bomo izbirali predsednika države, jeseni pa nas čakajo lokalne volitve v občinske svete in izbira županov.



To bi bila lahko priložnost, da bi se po 30 letih samostojne države resno pogovorili o nadaljnjem razvoju države in družbeni blaginji. A precej verjetneje je, da prihaja zgolj obdobje sladkih obljub brez strateških načrtov za nujne reforme.



Predstavljajmo si, da na politični parket vstopijo zrele, izoblikovane osebnosti, ki se želijo svojega dela lotiti resno, strokovno in finančno vzdržno. Ki bodo iskreno povedale, da se populacija v Sloveniji stara, demografska slika je zato vse manj ugodna, vsak delovno aktivni pa s svojo bruto plačo skrbi skoraj že za enega upokojenca. Zato moramo nujno spremeniti pokojninski in zdravstveni sistem, da bosta lahko dolgoročno vzdržala pritisk.