Votla Zemlja in druge zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Odmaknjeno, skrivnostno in nepredstavljivo veliko vesolje navdihuje znanstvene in tehnološke raziskave, umetniške projekte in buri domišljijo širokega kroga ljudi. V navidez brezmejnem vesolju se zdi mogoče vse.

Zgodbe znanstvene fantastike opisujejo svetove v drugih osončjih, tehnologijo za potovanja skozi prostor in čas, stike civilizacij z več planetov ali galaksij ... Kdo ve, si verjetno misli marsikdo, morda pa nekje daleč obstajajo deli vesolja, kjer je vse drugače – drugi fizikalni zakoni, zvezde, planeti in živa bitja iz povsem drugačnih kemijskih elementov ali celo iz antisnovi, bele luknje namesto črnih ... Zakaj pa ne?